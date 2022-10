Amazonino e José Melo perdem pensão vitalícia de R$ 34 mil após decisão do STF

O benefício foi criado em 1990, mas sofreu alterações ao longo dos anos. Atualmente, o Governo do Amazonas gasta, por mês, R$ 70 mil, e, por ano, R$ 903 mil com as regalias apenas paga a Melo e Amazonino.

A decisão também atinge os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB) mesmo eles não recebendo por ainda exercerem mandato como senador. Vale lembrar que Braga está afastado para concorrer ao Governo do Amazonas nas eleições deste ano. Ele inclusive disputa o segundo turno com Wilson Lima (União Brasil).

Manaus/AM - Os ex-governadores do Amazonas, Amazonino Mendes e José Melo perderam a pensão vitalícia de R$ 34 mil após os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) anularem, na terça-feira (18), uma norma amazonense que concedia o benefício.

