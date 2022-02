Amazonino diz que lutará pela Zona Franca após STF tirar exclusividade de incentivo fiscais do Amazonas

Amazonino ainda ressaltou que o Amazonas está ameaçado, e que a decisão do STF está contra o estado, por isso entrará com recursos.

Manaus/AM - Após a votação do Supremo Tribunal Federal (STF) de retirar a exclusividade do Amazonas na Lei de Informática, que dava a Zona Franca de Manaus (ZFM) incentivo fiscal para fabricação de produtos eletroeletrônicos, o pré-candidato ao Governo do Amazonas, o ex-governador Amazonino Mendes, reagiu à decisão e disse que entrará com recursos para lutar pela ZFM.

