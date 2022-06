Amazonino discute problemas e soluções com população de Iranduba

O pré-candidato ao Governo do Estado, Amazonino Mendes (PSDB-Cidadania), esteve em Iranduba nesta quinta-feira (9), conversando com a população e ouvindo os problemas e discutindo soluções.

Durante um café da manhã amazônico foram debatidas as necessidades do povo irandubense, como a segurança, por exemplo. O município é um dos mais violentos do Brasil e a cidade de Iranduba tem o maior número de homicídios do Amazonas em 2022.

Os moradores conversaram também sobre os problemas que enfrentam com as cheias e vazantes do Rio Negro, e ainda sobre a crise da saúde.

"A gente sabe de muita coisa, a gente sabe o que o estado precisa. Mas o meu governo, eu quero construir com o povo, são vocês que sabem o que necessitam em cada lugar", afirmou o ex-governador.