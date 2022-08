‘Amazonas tem pressa’, diz Nicolau sobre combate à criminalidade no Amazonas

Manaus/AM - Ao falar sobre combate à criminalidade no debate realizado nesse domingo (7), o pré-candidato do Solidariedade ao Governo do Amazonas, Ricardo Nicolau, explicou que Estado tem pressa e não pode mais esperar uma proposta efetiva sobre o assunto.

Segundo Ricardo Nicolau, um dos passos importantes é manter delegacia abertas em período de 24 horas. “Precisamos trabalhar firmemente com Segurança Pública e isso se faz com o aumento de contigente com tecnologia, se faz com politicas públicas de geração de emprego e renda, com ocupar a nossa juventude. Segurança Pública se faz com ocupação. É poder fazer com que o nosso jovem possa estar preparado e nada mais justo e humano do que o Governo proteger nossas mulheres. (…) O Amazonas tem pressa”, disse.

Além de geração de emprego e renda e combate à criminalidade, Nicolau falou sobre investimentos em saúde e políticas para mulheres.

“Nossa prioridade e de minha vice, professora Cristiane Balieiro, é fazer um programa para a mulher, para seus filhos e para o futuro do nosso estado. Precisamos virar a página e fazer com que a mulher amazonense tenha oportunidade e leve seu filho na unidade de saúde com médicos, remédios, que ela possa sair livremente nas ruas sem medo de assaltos, nossa prioridade será sempre as mulheres”, completou Nicolau.

Estiveram presentes no debate os candidatos Amazonino Mendes (Cidadania), Eduardo Braga (MDB), Carol Braz (PDT) Henrique Oliveira (Podemos) e Israel Tuyuka (Psol). O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil) informou que não poderia comparecer já que estava em Tabatinga cumprindo agenda e a candidata do partido Agir, Nair Blair, também não participou por conta das regras da emissora responsável pelo debate.