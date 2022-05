Álvaro Campelo propõe criar sala de descanso para enfermeiros no Amazonas

Manaus/AM - O deputado estadual Álvaro Campelo (PV) afirmou que a luta pela garantia da jornada de 30 horas semanais de trabalho e um local de descanso digno aos mais de 52 mil profissionais da enfermagem que atuam na linha de frente da saúde no Amazonas.

O parlamentar fez uma indicação ao Governo do Amazonas, com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho a categoria.

“Nós precisamos que os mais de 52 mil profissionais da saúde do nosso estado, que seguem atuando na linha de frente do combate ao Covid-19, agora, no processo de vacinação, tenham reconhecimento e dignidade na hora de trabalhar, com uma carga horária justa e um local digno para descanso. É o mínimo que podemos fazer por esses profissionais que são verdadeiros heróis”, pontuou Álvaro.

De acordo com o presidente do Coren-AM, Dr. Sandro André, a categoria está confiante com o encaminhamento da proposta.

“Estamos confiantes. O deputado Álvaro Campelo recebeu nossa proposta de indicativo que estabelece a jornada de 30 horas e um local de descanso para os profissionais da enfermagem no estado do Amazonas. Estamos buscando todas as possibilidades para garantir os direitos básicos para todos esses profissionais que atuam estado do Amazonas. E vimos neste caminho mais uma chance de poder valorizar a categoria”, destacou Sandro André.