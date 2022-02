Almoço de empresários com ministro Marcos Pontes em São Paulo tem convite a R$ 500

"Vou participar apenas para falar sobre programas e projetos do ministério importantes para o setor produtivo, como bioeconomia, transformação digital, parques tecnológicos, centros de inovação, além de programas e legislação, como centelha, marco das Startups, PADIS, lei das TICs, etc. A política aguardará maior definição", afirma o ministro.

