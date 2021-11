Allan dos Santos compara Alexandre de Moraes a estuprador após revogação de prisão de Daniel Silveira

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O influenciador bolsonarista Allan dos Santos, do site Terça Livre, comparou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), a um estuprador nesta segunda-feira (8).

Ele fez o comentário a seus seguidores no Telegram depois que Moraes mandou soltar o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que foi preso após publicar um vídeo com ataques a integrantes do Supremo.

"Imagine um estuprador dizendo que parará de estuprar a sua vítima diariamente e que dará uma condição para isso: continuará a aliciar a vítima sem penetração e para isso pede o SILÊNCIO dela.O que você acha dessa questão hipotética?", escreveu Santos.

Ele fazia referência às condições que Moraes impôs a Silveira para a soltura. O deputado está proibido de usar as redes sociais e de manter contato com outros investigados, exceto os que são parlamentares, nos inquéritos das fake news e no que investiga a existência de uma milícia digital para abalar a democracia.

No final de outubro, Moraes ordenou a prisão de Santos. Como o influenciador está nos EUA, para onde se mudou após entrar na mira dos inquéritos das fake news e atos antidemocráticos, o ministro acionou o Ministério da Justiça para que seja solicitada sua extradição.

Santos disse que só se entregará quando a Interpol agir.