Aliados defendem que Alckmin priorize Sul e Sudeste na campanha de Lula

Mas a estrela indiscutível do evento, que já tem 300 pessoas inscritas, será o ex-governador tucano. "Alckmin passará a ser a figura mais importante do partido desde Eduardo Campos", diz França.

Serão 40 as lideranças que entrará no partido —não por acaso, é o número da legenda. Além de Alckmin, ingressarão no PSB, entre outros, o vice-governador do Maranhão, Carlos Brandão, e o senador Dario Berger (SC).

"Minha visão é de que ele deve concentrar suas agendas onde foi mais forte em 2018, ou seja, no Sul e no Sudeste", diz o ex-governador Márcio França, um dos articuladores da aliança.

