Aliados de Tebet já veem candidata no mesmo patamar eleitoral de Ulysses e Quércia

Na outra eleição em que o MDB apresentou candidato próprio, em 2018, Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, ficou com apenas 1,2%. A expectativa é que Tebet atinja 6% no começo oficial da campanha, em agosto.

Em 1989, o deputado federal Ulysses Guimarães, referência do fim da ditadura e da Constituinte, terminou a disputa com 4,73% dos votos. Em 1994, o ex-governador de São Paulo Orestes Quércia recebeu 4,38%.

O patamar já é semelhante ao obtido pelo partido em outras disputas presidenciais, mesmo com nomes muito mais conhecidos do que a senadora sul-matogrossense.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.