Aliados de Simone Tebet defendem que ela transfira título para SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aliados da ministra do Planejamento Simone Tebet (MDB) têm debatido estratégia para que ela transfira o título eleitoral do Mato Grosso do Sul para São Paulo.

A emedebista concentrou quase 1/3 de seus votos da disputa presidencial no estado e disse, durante a campanha, que provavelmente não seria ministra de Lula (PT), já que isso poderia comprometer seu futuro político no Mato Grosso do Sul, onde o antipetismo tem força.

A discussão deve se alongar, já que as próximas eleições acontecerão em 2024, das quais ela não deve participar. Dois anos depois ocorrerão as disputas pelo Senado e pela Presidência.