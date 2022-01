Aliados de Rodrigo Garcia se queixam de sondagem do PSD a tucanos, e Doria afaga alvos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A investida do PSD, de Gilberto Kassab, para atrair tucanos de São Paulo tem gerado queixas de aliados de Rodrigo Garcia (PSDB). Eles dizem que o pré-candidato ao governo paulista manifestou intenção de se aproximar do PSD com a provável desistência de Geraldo Alckmin de disputar o governo estadual, mas não tem sido correspondido com a mesma boa vontade. O PSD teve conversas com os tucanos Paulo Serra, Duarte Nogueira e Paulo Alexandre Barbosa. Felício Ramuth, prefeito de São José dos Campos, já trocou o PSDB pela legenda, e pode ser candidato a governador do estado contra Rodrigo Garcia. "O partido nunca cresceu tanto em SP, atingindo seus recordes históricos. O saldo é de crescimento exponencial. Não vou comentar sobre um ou outro nome", diz Marco Vinholi, presidente do diretório paulista do PSDB. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (18), o governador João Doria (PSDB) elogiou Barbosa e Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto, que inclusive foi convidado a falar no evento. "Nosso grande Duarte Nogueira, Nogueirinha", disse Doria, que o definiu como "inovador, ama sua cidade e seu povo" e pediu aplausos. Sobre Barbosa, ex-prefeito de Santos, disse que "Paulinho" foi um de três ótimos gestores em sucessão na cidade. "Três prefeitos, um melhor do que o outro", disse o governador.

