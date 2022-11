Aliados de Lula resistem a separação de ministérios da Justiça e Segurança Pública

Já no início do novo governo deverá ocorrer ainda uma campanha pelo desarmamento. Para isso, serão definidas quantas armas o cidadão poderá ter, para que o restante possa ser recolhido. A equipe de transição irá estudar ainda uma forma de compensação para a entrega das armas.

Um dos objetivos é que portarias que aprimoram as regras de rastreamento e identificação de armas de fogo e munições voltem a entrar em vigor. Essas normas foram publicadas em março de 2020 e revogadas no mês seguinte.

Um outro ponto importante para o governo é o controle de armas e munição. A ideia é que haja um "revogaço" das portarias armamentistas editadas no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em outra frente, o grupo deve discutir medidas a serem adotadas já no início do novo mandato de Lula.

A cúpula do PT espera que os nomes indicados para atuar na equipe de transição nesse grupo temático já ajudem na interlocução com a cúpula do Judiciário.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resistem ao desmembramento do Ministério da Justiça para a criação de uma pasta da Segurança Pública, uma das promessas de campanha do presidente eleito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.