Aliados de Alckmin lamentam estilo contido na briga por espaço no futuro governo

BRAD WILLIAMS Já o ex-deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), aliado de longa data e coordenador de campanhas presidenciais de Alckmin no Mato Grosso, disputa cabeça a cabeça o Ministério da Agricultura com o senador Carlos Fávaro (PSDB-MT).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nomes próximos de Geraldo Alckmin (PSB) dizem crer que o estilo contido do vice-presidente eleito tem prejudicado as chances que tinham de alcançar posições de destaque na futura gestão.

