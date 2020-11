Aliado de Paes, César Maia propõe aumento de 72% em salário de prefeito do Rio e depois desiste

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O vereador reeleito César Maia (DEM), aliado do candidato Eduardo Paes (DEM), enviou projeto de lei à Câmara Municipal para aumentar em 72% o salário do prefeito do Rio de Janeiro a partir do ano que vem.

A proposta do ex-prefeito, enviada nesta segunda-feira (23) e noticiada pelo site Correio da Manhã, previa que o salário do chefe do Executivo municipal passe de R$ 20.54,94 para R$ 35.462,27. O vereador solicitou nesta sexta-feira (27) o arquivamento do projeto após a repercussão do caso.

Na justificativa do projeto, Maia afirmava que sua intenção era solucionar o conflito entre um decreto e uma lei municipal sobre o teto remuneratório na cidade que afeta o salário de servidores.

Enquanto o primeiro define como limite salarial dos servidores os vencimentos do prefeito, a segunda impunha como máximo o subsídio de 81,22% do teto constitucional.

Paes afirmou, em nota, que vai vetar o projeto de lei caso seja eleito no domingo.

"Não tem cabimento aumentar o salário do Prefeito da Cidade neste grave momento de crise fiscal, social e econômica pela qual passa o município", disse o candidato do DEM.

A assessoria de Maia disse que o objetivo era solucionar o conflito na legislação que afeta a remuneração de servidores do município. Afirmou ainda que o arquivamento foi solicitado para evitar outras interpretações.