Aliado de Bolsonaro, Roma vai apostar no voto feminino para se diferenciar de adversários

Embora a rejeição a Bolsonaro, a quem pretende vincular sua imagem, seja maior entre as mulheres, Roma ainda acredita que pode conquistá-las por conta das configuração das chapas adversárias. Até o momento, as alianças do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e do ex-secretário Jerônimo Rodrigues (PT) não têm mulheres com candidaturas majoritárias.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.