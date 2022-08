Alfredo Nascimento testa positivo para Covid-19 e pausa campanha nas ruas

Com a voz levemente embargada, Alfredo deu detalhes das recomendações médicas. "Ei, pessoal. Testei positivo de novo para Covid-19, e por recomendação médica estou em casa, recolhido, isolado, mas desta vez sem muita gravidade, graças a Deus. Domingo eu devo testar de novo e, segundo o médico, o período agora é menor, menos grave e na segunda-feira estarei de volta. Conto com vocês, um abraço e que Deus nos ajude a todos nós. Muita saúde, obrigado", disse.

