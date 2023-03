Alexandre Silveira sofre revés e Planalto vai indicar seu secretário-executivo

Os movimentos de Silveira na busca de cargos para ex-membros do governo bolsonarista causam estranhamento e descontentamento entre integrantes e aliados do governo Lula.

Houve resistência, no entanto, por ele ter se projetado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Eustáquio foi secretário-adjunto do MME e secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura na gestão passada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), perdeu a queda de braço com o Palácio do Planalto e terá seu secretário-executivo indicado pelo Planalto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.