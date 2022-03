Alessandra Campêlo anuncia retorno à Aleam

Ao Portal do Holanda, Campêlo revelou que ainda tem missões a cumprir na Seas, e só pedirá exoneração no dia 31 de março para retornar à vaga na Aleam, que atualmente é ocupada pelo seu suplente, o deputado Angelus Figueira (DC).

Durante o evento de entrega dos equipamentos de segurança aos mototaxistas, no dia 25 de fevereiro, Alessandra relembrou que estava licenciada do cargo de deputada e que retornaria ao parlamento em março.

Manaus/AM - A Secretária Estadual de Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo, irá deixar a pasta no final de Março para reassumir o mandato de Deputada Estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), no início de Abril.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.