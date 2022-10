Alesp abre processo de cassação contra Isa Penna por confusão com delegado

Se a decisão for pela perda do mandato, o parecer do Conselho de Ética será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, o caso vai a Plenário, que decidirá em votação secreta e por maioria absoluta de votos.

Isa Penna, deputada estadual"Obviamente que se eu fosse falar agora com ele, não teria sido daquele jeito, mas havia um contexto de intimidação e a minha revolta com a indiferença dele em relação a uma tentativa de feminicídio", afirmou Penna.

Ao UOL, Penna disse que só levantou a voz para o delegado porque as mulheres que foram protestar não teriam sido recebidas pela delegacia e porque uma de suas assessoras teria sido intimidada por um assessor do delegado.

Na época, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo emitiu nota criticando "a maneira desrespeitosa e acintosa" com que ela "questionou a decisão tomada pela Autoridade Policial".

"Você está me dizendo que você olhou para a cara daquela mulher, que está de olho roxo, que nunca vai esquecer isso na vida dela, e você mandou ela para casa e liberou o agressor dela? Sem pedir uma medida protetiva que fosse?", questionou Penna com dedo em riste.

Em junho, Penna foi à cidade do interior participar de um protesto contra a decisão do delegado Fernando Carvalho Gregório de soltar o procurador Demétrius Oliveira de Macedo, que apareceu em um vídeo espancando uma colega de trabalho, a procuradora-chefe Gabriela Samadello Monteiro de Barros, dentro da prefeitura.

Por quatro votos a três, o Conselho de Ética da Casa aceitou denúncia do deputado Coronel Telhada (PP), que acusa Penna de quebrar o decoro parlamentar ao cobrar veementemente um delegado de Registro, cidade a 187 km da capital. Ela e Telhada, que tentaram uma vaga na Câmara dos Deputados, receberam apenas 31 mil e 69,9 mil votos, respectivamente, e não terão mandato no ano que vem.

