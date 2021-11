Alcolumbre vai provar se tem blefado sobre Mendonça nesta semana, dizem colegas

Segundo relatos, o senador tem dito contar com ao menos 49 votos contra o indicado de Jair Bolsonaro (sem partido) e que fará uma última checagem, pessoalmente com parlamentares. A leitura de quem ouviu a conversa é: se não agendar para a semana que vem é porque não consegue derrotar o evangélico.

