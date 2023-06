Alckmin vai extinguir cargo ocupado por militares na Vice-Presidência

Por outro lado, pela proximidade com os mandatários, a função pode ajudar a alavancar a carreira. O atual comandante do Exército, Tomás Paiva, foi o ajudante de ordens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Na gestão de Jair Bolsonaro (PL), por exemplo, coronel Mauro Cid recebia críticas por restringir o acesso ao presidente. Hoje, é alvo de algumas investigações, entre elas, a da adulteração do cartão de vacina do ex-presidente.

Além disso, o vice herdou uma estrutura bastante militarizada do antecessor, o atual senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Já foram exonerados 11 militares do gabinete de janeiro para cá.

Desde que assumiu, Alckmin vem promovendo uma redução dos quadros da Vice-Presidência. Como acumula a função com o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, da Indústria, Comércio e Serviços), alguns postos acabam se sobrepondo.

Na prática, no entanto, o vice-presidente continua contando com um auxiliar. Ele trouxe de São Paulo o capitão da PM Pedro Lamoso Júnior, que o acompanha desde que era governador. Hoje, Lamoso ocupa um cargo de assessor especial.

