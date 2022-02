Alckmin pede ajuda ao PV para aproximar Márcio França e Haddad

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião nesta segunda-feira (14) com José Luiz Penna, presidente do PV, Geraldo Alckmin pediu ajuda para tentar resolver a situação entre Márcio França (PSB) e Fernando Haddad (PT) em São Paulo.

Os dois pretendem ser candidatos a governador do estado e não abrem mão de suas pretensões, o que tem travado a possibilidade de avançar na criação de uma federação entre PSB, PT, PV e PCdoB.

O impasse também tem atrapalhado a definição do próprio partido de Alckmin em seu projeto de ser vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Próximo de França, ele prefere o PSB, mas aguarda o alinhamento dos partidos, cujas lideranças têm trocado indiretas e reclamações. Ele também recebeu convites de filiação do PV e do Solidariedade.

"Ele acha que a grande missão da gente, o que ele deixou explícito, é que devemos trabalhar para aproximar o Márcio [França] do [Fernando] Haddad. É como se fosse a missão dele. Pediu a nossa ajuda", diz Penna ao Painel.

O dirigente do PV afirma que ele não manifestou preferência sobre o candidato ao governo do estado, somente disse que é a missão dos paulistas resolver a situação para sair dela juntos. Nesse sentido, Penna diz que procurará França para conversar, dizer que a federação é positiva e que é importante que ele esteja com Haddad.

Ele também disse que Alckmin previu uma eleição embolada no campo da direita, com Rodrigo Garcia (PSDB) e Tarcísio de Freitas (PL) na disputa.

Penna disse que, ao falar de Lula, Alckmin mostrou-se animado e mencionou números favoráveis ao petista em pesquisas de intenção de votos.