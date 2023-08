Alckmin nega conversa com Lula sobre deixar comando do MDIC

Your browser does not support the video tag.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou neste domingo (6) que não teve nenhuma conversa com o presidente Lula (PT) sobre uma possível saída do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Ele acumula a vice-presidência com o cargo de ministro desde o começo do governo.

"Não tive com o presidente nenhuma conversa a esse respeito (...) Mas vamos conversar, cargo de ministro é de confiança do presidente da República. A minha disposição é ajudar, é servir, ajudar o Brasil e colaborar com o governo do presidente Lula", declarou Alckmin, em Taubaté (SP).

De acordo com o G1, uma das ideias em estudo para dar mais espaço ao Centrão na Esplanada e facilitar a aprovação dos projetos do governo no Congresso Nacional seria retirar Alckmin do MDIC e dar a ele o comando da execução do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que ficaria sob o guarda-chuva da vice-presidência.