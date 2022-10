Alckmin minimiza apoios a Bolsonaro e cita declaração de Maluf pró-Genoino

Para ilustrar sua fala, citou como exemplo a campanha ao governo de São Paulo de 2002, quando Paulo Maluf (então no PPB) anunciou apoio a José Genoino (PT) contra Alckmin no segundo turno.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em reunião fechada com seu grupo mais próximo nesta terça-feira (4), Geraldo Alckmin (PSB) disse que a onda de apoios a Jair Bolsonaro (PL) na largada do segundo turno não tem importância e que a campanha deve concentrar esforços em administrar a rejeição a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.