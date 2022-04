Alckmin exalta Lula aos gritos em evento com centrais sindicais

Texto aprovado pelo diretório, que indica a aprovação da aliança e da composição da chapa, diz que o PT deve buscar ampliar o apoio ao ex-presidente Lula "em outros setores políticos e sociais do campo democrático" para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL), num processo eleitoral "que já se revela o mais duro desde a redemocratização do país".

Agora, o tema será levado ao encontro nacional do partido, que será realizado nos dias 4 e 5 de junho. A larga vantagem dos votos no diretório é um indicativo do que poderá acontecer no evento, uma vez que sua composição reflete a correlação de forças dentro do PT.

Um dia antes, o diretório nacional do PT aprovou a indicação do nome de Alckmin para compor a chapa de Lula como vice-presidente. Foram 68 votos a favor e 16 contra.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.