Alckmin baixa aplicativo para votar em prévias e causa irritação no PSDB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Causou irritação no PSDB o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) ter se credenciado para votar nas prévias para escolher o nome do candidato do partido à Presidência em 2022.

Enquanto negocia seu futuro com outros partidos, Alckmin baixou no sábado (13) o aplicativo desenvolvido para que os filiados possam votar entre João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio no dia 21 de novembro.

Entre tucanos, o credenciamento foi classificado como uma incoerência do ex-governador uma vez que em breve ele deve deixar a sigla e, portanto, na visão deles, não deveria participar da discussão sobre o futuro do partido.

"O Geraldo Alckmin escolherá seu candidato à presidência no PSDB ou sairá antes das prévias. É isso que orienta a ética na política", disse Orlando Morando, prefeito tucano de São Bernardo do Campo. ​