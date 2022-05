Ala 'raiz' do PL, partido de Bolsonaro, cutuca Tarcísio e reforça apoio a Garcia em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ala mais tradicional em São Paulo do PL, partido de Jair Bolsonaro, tem reforçado seu apoio a Rodrigo Garcia (PSDB) e criticado Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato escolhido pelo presidente para disputar o governo do estado.

Os deputados Marcio Alvino e André do Prado participaram da reunião de secretariado do governador tucano em Registro, na sexta (29). No domingo (1º), Luiz Mota o acompanha em Avaré.

"São Paulo tem um governador que conhece o estado. Para governar São Paulo é preciso não só querer, é preciso conhecer", disse Alvino, cutucando Tarcísio, que é carioca.

Como mostrou a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, existe um histórico negativo entre lideranças regionais do partido e o ex-ministro da Infraestrutura.

Durante sua passagem de 2011 a 2015 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), no governo Dilma Rousseff (PT), Tarcísio retirou diversos membros do PL do órgão, que era controlado pelo partido.

Lideranças paulistas do PL consideram que ele estigmatizou o partido na época, exonerando qualquer um que tivesse vínculos com ele, e não esqueceram. Eles afirmam que Tarcísio foi desleal com a legenda.

Deputados que se filiaram mais recentemente ao PL e que são bolsonaristas estão ao lado do ex-ministro da Infraestrutura.