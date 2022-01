Ala ligada ao DEM-SP da União Brasil discute Lottenberg ou Milton Leite como vices para Rodrigo Garcia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em São Paulo, a ala originária do DEM da União Brasil tem hoje três nomes como sugestões de vice para Rodrigo Garcia (PSDB) nas eleições estaduais do ano que vem: Milton Leite, presidente da Câmara de Vereadores São Paulo, Alexandre Leite, deputado federal e filho de Milton, e o médico Cláudio Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil e do Conselho do Hospital Albert Einstein. Leite e Lottenberg são próximos de João Doria (PSDB), que será candidato à Presidência em 2022. A decisão pelo apoio a Garcia foi uma vitória do grupo de Leite, já que Júnior Bozzella, liderança do PSL (que se fundiu ao DEM para gerar a União Brasil), costurava alternativas, como uma possível aliança com Geraldo Alckmin. Em dezembro, Bozzella disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que, com a concretização do apoio da União a Garcia, ele seria o indicado a vice na chapa para 2022. As lideranças da União Brasil têm consenso de que o partido, com o apoio a Garcia, tem direito a escolher o nome do vice.

