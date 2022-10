Ala do PSDB se coloca à disposição de Tarcísio e discutirá apoio a Bolsonaro

O apoio declarado dos tucanos paulistas a Tarcísio e Bolsonaro é um revés para as campanhas de Fernando Haddad e Lula, que também buscavam atrair a sigla nesta segunda etapa da disputa em que enfrentam os bolsonaristas. Tarcísio terminou com 42,32% contra 35,70% do petista.

"Nosso grupo apoia totalmente a decisão do governador de apoiar o Tarcísio", afirma o presidente da SPTuris, Gustavo Pires, uma das lideranças do Tucanáticos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A direção do Tucanáticos, corrente ligada ao PSDB, já colocou sua estrutura à disposição para fazer eventos de campanha em prol do bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que disputa o Governo de São Paulo contra Fernando Haddad (PT).

