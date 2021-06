AGU recorre ao STF para suspender quebra de sigilo de Pazuello aprovada pela CPI da Covid

Diante disso, Pazuello decidiu responder a todas as perguntas. Na comissão, porém, ele buscou eximir o chefe do Executivo de culpa e não deu detalhes sobre diversas medidas adotadas enquanto ministro da Saúde.

A AGU afirma que a quebra do sigilo de Pazuello é ilegal e usa como argumento um precedente do ministro Gilmar Mendes.

O ex-ministro da Saúde é general do Exército e, no início de junho, foi nomeado secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.

O ministro Alexandre de Moraes foi sorteado relator do caso do ex-chanceler e deu 48 horas para que a comissão se pronuncie sobre o pedido de Araújo. Depois disso, o magistrado deve decidir se suspende ou não a medida.

No caso de Araújo, porém, o recurso foi assinado por um advogado particular, e não pela AGU, que é responsável por fazer a defesa judicial do governo.

A ação afirma que a comissão parlamentar de inquérito tomou a decisão sem "qualquer fundamentação" e com base "na pressuposição genérica" de que Pazuello foi titular do Ministério da Saúde, o que não seria suficiente "para uma medida de extrema gravidade".

