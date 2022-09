Agregador de Pesquisas 'Estadão': Em SP, petista tem 35% e ex-ministro, 23%

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

As pesquisas telefônicas sobre a disputa estadual deste ano não são consideradas, uma vez que elas ocorrem em número insuficiente para que o modelo do agregador possa calcular sua influência.

No caso do governo estadual, a série histórica do agregador tem dados divulgados pelas seguintes empresas: Datafolha, Ipec, Quaest, Paraná Pesquisas e Badra. Todas fazem pesquisas presenciais, ou seja, os entrevistadores ficam face a face com os eleitores ao colher suas intenções de voto.

Os números são do Agregador de Pesquisas Eleitorais do Estadão Dados, um aplicativo online interativo que busca mostrar o cenário mais provável das disputas pelo governo de São Paulo e pela Presidência da República.

A vantagem do petista sobre o ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro (PL) caiu de 17 para 12 pontos porcentuais em um mês.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.