Aécio propõe selo de qualidade para institutos de pesquisa

Segundo Aécio, o selo substituiria ameaças como a proibição de publicar pesquisas. O projeto deverá ser apensado a outros que tramitam em regime de urgência sobre o tema na Casa, incluindo um do líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), que prevê punição para os institutos que "errarem".

O selo acompanharia o instituto durante os quatro anos até a eleição seguinte, e seria publicado junto com as pesquisas futuras.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.