Aécio faz pressão 'agressiva' para tucanos em MG não apoiarem Doria, dizem aliados do governador

Um dos apoios declarados a Doria em Minas é o do ex-presidente estadual do partido Domingos Sávio, que é deputado federal.

“Essas manifestações dele [Aécio] de forma agressiva são algo que para nós é um absurdo dentro de uma estrutura partidária de disputa interna”, diz Marco Vinholi, presidente do diretório paulista do PSDB.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volume do apoio de Minas Gerais a João Doria nas prévias do PSDB é assunto tabu entre os tucanos paulistas.

