Aécio diz que candidatura de Doria é 'inviável' e pede desistência

Na entrevista, o deputado também voltou a defender, como fez em outras ocasiões, que a candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite à Presidência seria mais viável que a de Doria. Anteriormente, Aécio já tinha dito que, além de ter menor rejeição, Leite teria "capacidade de articulação, de aglutinação que tem e por estar conversando permanentemente com outras forças políticas e da sociedade, fora dos partidos".

Para Aécio, o mais correto seria o presidente da legenda, Bruno Araújo, e o governador Rodrigo Garcia, sentarem com Doria para apresentar os "prejuízos" que a candidatura "trará ao país". Para o deputado mineiro, falta coragem às lideranças do PSDB para "solucionar um problema que foi criado por essas forças políticas".

