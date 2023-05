Advogados pedem que Deltan seja investigado

"O grupo Prerrogativas, mais conhecido como clube da impunidade, tem pouco a fazer a não ser perseguir seus adversários políticos, e todas as iniciativas que tomam só comprovam que eles não são e nem nunca foram garantistas de verdade, mas sim uma guerrilha petista servil a todas as vontades e desejos de Lula", disse Dallagnol, por meio de nota.

"Vamos repetir o pedido no foro adequado", afirma o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas.

O deputado Rocha questionou, entre outras coisas, se "é verdade" que Dalagnoll "adquiriu dois apartamentos, de 400 metros quadrados cada um, no edifício Plymouth Hills, em Curitiba, o primeiro comprado por R$ 1,8 milhão, quando o preço de avaliação do prédio era de R$ 2,3 milhões, e o outro foi comprado em leilão em nome de sua esposa por R$ 2 milhões".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.