Advogados da União pedem a presidenciáveis escolha por lista tríplice

Na proposta, o ocupante do cargo máximo da pasta teria mandato de dois anos, podendo ser interrompido somente com autorização do Congresso Nacional. "Essa medida iria ao encontro da eficiência administrativa, corroborando a ideia de estabilidade e segurança da realização nas atividades estatais", argumenta a entidade.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A diretoria da Anauni (Associação Nacional dos Advogados da União) elaborou um documento de 16 páginas com demandas da categoria, que começou a entregar na sexta-feira (23) aos presidenciáveis. Entre elas, a exigência de escolha do advogado-geral da União entre os servidores de carreira, preferencialmente por lista tríplice votada por eles próprios.

