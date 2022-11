Advogados atendem de graça vítimas de intolerância política

Quem quiser auxílio judicial, pode entrar em contato com o grupo por meio da conta no Instagram.

De acordo com Marcio Ruzon, coordenador da iniciativa, a ideia surgiu ao receberem relatos de pessoas que haviam sido demitidas ou estavam sofrendo constrangimentos por conta do voto na eleição presidencial. Segundo ele, há casos de xenofobia, homofobia e racismo relacionados à intolerância política.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.