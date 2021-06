Advogada de Bolsonaro tem perfil desativado sem explicações no Instagram

A conta foi reativada no começo da tarde desta terça-feira (15). Em nota, a assessoria de imprensa do Instagram disse que não comentaria o ocorrido.

Uma imagem da tela publicada por Kufa mostra mensagem do Instagram que diz "sua conta foi desativada. Siga as próximas etapas dentro de 30 dias para poder solicitar uma análise."

Kufa tem cerca de 18 mil seguidores. "Muito estranho!!!! A conta tinha apenas postagens pessoais e de conteúdo jurídico (repost do escritório", escreveu Kufa no Twitter.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A advogada Karina Kufa, que representa o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Tribunal Superior Eleitoral, teve sua conta no Instagram desativada sem explicações por parte da rede social.

