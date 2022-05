Advogada de Bolsonaro assume defesa de campanha de Daniel Silveira

"O Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua competência constitucional privada, já definiu no sentido de que 'a concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos secundários do acórdão condenatório, dentre os quais a interdição do exercício de função ou cargo públicos'", disse Moraes.

O principal desafio para a defesa será a questão da inelegibilidade de Silveira para a campanha deste ano. Ao ser condenado pelo Supremo, o deputado teve os direitos políticos suspensos por oito anos. Mesmo com a graça concedida por Bolsonaro, uma ala do STF considera que o deputado continua barrado das eleições.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - A advogada Karina Kufa, que defendeu o presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018, assumirá a defesa da campanha eleitoral do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). Condenado por ameaças ao STF (Supremo Tribunal Federal), o parlamentar é pré-candidato ao Senado no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.