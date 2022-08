Adail Filho treina com lutadores durante encontro com esportistas em Manaus

Manaus/AM - Na segunda, 15, o candidato a deputado federal Adail Filho (Republicanos) teve um diálogo com vários grupos, academia e praticantes de artes marciais. O evento ocorreu na Brotherhood, academia de Muay Tay e foi organizado pelos mestres Rafael Roberto, Márcio Pontes e Marcelo Pontes, conhecido no meio da luta por Pão de queijo.

O candidato treinou com os lutadores, lembrado a época que tinha rotina no Muay tay e jiu-jítsu e depois conversou com os diversos grupos.

No evento, teve a oportunidade de conversar com o estudante de fisioterapia João Calixto que está se preparando para ir ao Peru disputar um torneio internacional.

Calixto é natural do Alto Solimões e conversou com Adail sobre as dificuldades e possibilidade pra o esporte.

“O esporte trás os valores que precisamos: disciplina, respeito e dignidade. O Amazonas tem um potencial gigante para a luta e ainda tem uma importância social tremenda. Nós estamos aqui pra garantir que haja estrutura e incentivo para todas as modalidades”, afirmou o candidato que é um entusiasta das artes marciais.

Adail conversou com várias academias, mestres e lutadores e se comprometeu com a importância das emendas e políticas públicas para o esporte.