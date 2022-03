Adail Filho reforça importância da juventude exercer a democracia

O brasileiro que ainda não possui o documento, tem até o dia 4 de maio para emissão da 1a via do título de eleitor. O prazo também é o mesmo para quem tem pendências com a justiça eleitoral e precisa regularizar a situação de seu título.

“Desde sempre a juventude brasileira marcou a história do país. Eu mesmo comecei muito cedo na política e procurei criar programas para os jovens do município de Coari. Demos incentivo ao esporte, a educação e até capacitação de jovens adultos para o mercado de trabalho”, conta Adail, que prosseguiu:

O ex-prefeito, que foi o mais jovem já eleito em Coari, afirmou que se sente na obrigação de ter um contato com público mais novo e que usa suas redes sociais para estabelecer uma conexão com a juventude através de posts interativos.

