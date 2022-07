Adail Filho ouve lideranças nos municípios da calha do Rio Purus, no Amazonas

O pré-candidato a Deputado Federal, Adail Filho, visitou quatro municípios na calha do Rio Purus, no Amazonas, nesta sexta-feira (8) e sábado (9), para ouvir as lideranças locais. A visita contou com a companhia de sua irmã e pré-candidata à reeleição, a deputada estadual, Dra. Mayara.

Em Pauini, Adail Filho relembrou da importância de ter uma atenção especial às cidades do interior e suas comunidades. “Nossa luta é pela autossuficiência financeira das cidades do Amazonas, é possível e acreditamos que podemos continuar contribuindo para isso, Dra. Mayara na assembleia e eu agora em outro espaço, a câmara dos deputados” afirmou.

Ainda antes do meio a equipe seguiu para Canutama, onde uma população de quase 2 mil pessoas demonstrou o carinho por Adail Filho e Dra. Mayara. Após conversar e agradecer a recepção do público, seguiram para encontro com lideranças locais.

Antes da tarde terminar, o destino foi a cidade de Tapauá. Recepcionados por cerca de 1000 pessoas, interagiram com a população para se reunir com lideranças e finalizar o dia pernoitando na cidade.

Saindo cedo de Tapauá, o último destino do fim de semana foi Boca do Acre, a terra da pecuária do Amazonas. Ao chegar à cidade, cerca de 300 pessoas aguardavam os pré-candidatos para interagir e conversar, antes da reunião com as lideranças da cidade e das comunidades próximas.

“É com muita felicidade que visitamos quatro cidades da calha do Purus e vamos finalizar as visitas na região ainda antes do meio do mês”, disse Dra. Mayara para a população local.

Já Adail Filho disse que “as cidades do Purus tem alto potencial econômico e precisam de alguém que olhe para elas e ajude a desenvolver. Boca do Acre só precisa dos incentivos corretos para desenvolver ainda mais sua pecuária”, afirmou. A visita às cidades finalizou antes da noite do dia, 09, retornando para Manaus no mesmo dia.