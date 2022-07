Adail Filho fala sobre ideias que pretende executar na Câmara Federal

Manaus/AM - O pré-candidato Adail Filho (Republicanos) contou nesta quarta-feira (6), sobre suas ideias para a Câmara Federal, caso seja eleito e perspectiva para as eleições deste ano. “Acredito que cumpri minha missão como prefeito de Coari e agora quero levar minha experiência para o Congresso Nacional”, explicou o ex-prefeito.

Sobre sua popularidade, principalmente nas redes sociais, o pré-candidato disse que “essa interação com o público é muito natural pra mim e eu quero que as pessoas acompanhem o que fizemos em Coari e o que queremos fazer com todo o Amazonas”, afirmou o pré-candidato.

Para Adail, um dos pontos chave para a gestão do Amazonas é a dependência dos municípios ao governo do estado e ao governo federal. A gente precisa de “um novo polo de desenvolvimento socioeconômico para as pessoas adquirirem a autossuficiência, principalmente no setor primário e até mesmo com outras matrizes. Só precisamos de alguém que faça acontecer e leve os benefícios para impulsionar as pessoas”, reiterou o pré-candidato.

Para o ex-prefeito, as demandas do povo do interior precisam ser ouvidas e resolvidas. Adail disse sofrer de indignação, pois tem muita gente passando fome no Amazonas e isso é inadmissível. “Eu até ganhei fama de brigão, mas de brigar pelo povo. Quando eu peguei Coari, ela era terra sem lei. Eu quero hoje brigar por todo o Estado do Amazonas, conversando e ouvindo as pessoas, porque isso pra mim é gratificante e é isso que eu tenho feito sempre”, disse o pré-candidato.