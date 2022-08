Adail Filho e Mayara cumprem agenda na zona Sul de Manaus

Manaus/AM - Os candidatos Adail Filho (Republicanos) e Mayara (Republicanos) cumpriram agenda, nessa quinta-feira, 25, com moradores da zona Sul de Manaus. O encontro ocorreu no bairro Morro da Liberdade e foi organizado por lideranças locais.

A reunião teve a participação de lideranças de vários bairros da zona Sul, entre eles Chiquinho, Dani, Jimmy, Magrelo, Osmar e Lica. Os líderes atenderam a pedidos dos moradores de seus bairros e se uniram em um grande evento.

Com a presença de cerca de 500 pessoas, Adail e Mayara discutiram suas propostas com a população e ouviram suas demandas. Para Dra. Mayara ainda há muito a ser feito no estado e é necessário acompanhamento contínuo para garantir que o governo cumpra o seu papel. "Nosso mandato não é somente propor, mas também fiscalizar as ações do Executivo. Precisamos fazer mais pelo nosso estado garantido acesso à saúde para todos e qualidade de vida. Queremos continuar fazendo com que o dinheiro público seja bem aplicado”, afirmou a deputada estadual e candidata a reeleição.

Já o candidato a deputado federal Adail Filho afirmou que sabe das necessidades dos municípios do interior, pois viveu a realidade ao ser prefeito de Coari e que essa experiência deve ser levada para a Câmara Federal. "Precisamos ir além porque é possível. Estamos aqui com vocês hoje pra discutir e apresentar ideias que, se Deus quiser, quando eleitos, vamos apresentar na forma de políticas públicas e emendas na Câmara dos Deputados. Precisamos de representantes que lutem pelo Amazonas em Brasília, e eu farei isso", disse.

Desde a pré-campanha, Adail e Mayara tem visitado a zona Sul de Manaus e já passaram por diversos bairros, como o Educandos, a Cachoeirinha e Petrópolis, apresentando propostas e ouvindo as demandas da população.