Acusados de matar cinegrafista em manifestação vão a julgamento após 10 anos

Santiago morreu ao ser atingido por um rojão na cabeça quando fazia a cobertura, pela TV Bandeirantes, de uma manifestação na Central do Brasil em fevereiro de 2014. No Rio de Janeiro, a série de protestos se estendeu de junho de 2013 até julho de 2014, mês da final da Copa do Mundo.

A data do julgamento foi marcada em junho, e a defesa dos acusados ainda tenta adiar a sessão do júri.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os dois acusados pela morte do cinegrafista Santiago Andrade durante uma manifestação em 2014 serão julgados nesta terça-feira (12) por um júri popular no Rio de Janeiro quase dez anos após o crime.

