ACM Neto tem 51% e Jerônimo 38% dos votos válidos na Bahia, diz Datafolha

Na disputa para o Senado, o senador e candidato à reeleição Otto Alencar (PSD) lidera com 53% das intenções de votos válidos. Na sequência, aparecem o deputado federal Cacá Leão (PP), com 28%, e a médica Raíssa Soares (PL), com 11%.

Esta é a quarta pesquisa Datafolha na campanha eleitoral da Bahia, que consolida uma tendência crescimento de Jerônimo, que tem o apoio do governador Rui Costa (PT) e do candidato a presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O levantamento, contratado pela rádio Metrópole, da Bahia, foi realizado entre sexta-feira (30) e sábado (1º) e entrevistou 2.500 eleitores. O nível de confiança é de 95%. Ele está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BA-00751/2022 .

Levando em conta os votos válidos, que descontam brancos nulos e indecisos, ACM Neto (União Brasil) lidera com 51% das intenções de voto contra 38% de Jerônimo Rodrigues (PT). Pelos dados, há chance de o ex-prefeito de Salvador se eleger no primeiro turno. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A campanha eleitoral da Bahia chega à reta final com uma margem mais estreita entre os dois principais candidatos do a governador.

