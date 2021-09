Acho difícil trazer a esquerda falando 'nem Lula nem Bolsonaro', diz Alexandre Frota

Com uma faixa de "fora, Bolsonaro", o deputado diz que fará campanha por João Dória, governador de São Paulo e um dos principais nomes do PSDB, mas que apoiará qualquer candidato que esteja na disputa contra o atual presidente.

