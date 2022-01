Abaixo-assinado contra nota antivacina do governo reúne 35 mil em 20h

A conclusão foi rejeitada por nota técnica da Saúde divulgada na sexta-feira (21), assinada pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta, Helio Angotti, uma liderança da ala do governo defensora das bandeiras negacionistas do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o manifesto, "causa enorme preocupação o fato de que as rédeas do Ministério da Saúde estejam sob a posse da ideologia, da desinformação e, principalmente, da ignorância".

