96% dão certeza de votar no segundo turno e 2%, talvez; outros 2% pretendem faltar, diz Datafolha

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 2.898 pessoas, de quinta-feira (13) a esta sexta, em 180 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-01682/2022. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (14), 98% pretendem votar no segundo turno, que acontece no próximo dia 30 -sendo que 96% com certeza e 2%, talvez.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.