94% afirmam já estar totalmente decididos sobre voto à Presidência

O Datafolha ainda avaliou o nível de conhecimento do número a ser digitado na urna entre os eleitores que declararam voto em um dos dois candidatos ou que disseram que anulariam. Entre os respondentes, 96% acertaram o número do candidato, 1% errou e 2% não sabiam o número do candidato em quem pretendem votar. Além disso, 1% não sabia como anular o voto.

